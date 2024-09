(Mapa) kako će se pljuskovi kretati Srbijom po satima: Evo do kada će danas padati kiša i gde se očekuju najjači udari

Danas će u Srbiji biti hladno, vetrovito i kišovito. Kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod, biće hladno uz umeren i jak severozapadni vetar, koji će na istoku imati olujne udare. Prema radarskim snimcima sa sajta "Vreme i radar" kiša će padati ceo dan.

Dnevna temperatura je u padu za 10 do 15 stepeni u odnosu na juče i u većini mesta biće u intervalu od 12 do 16 stepeni, na istoku ponegde i do 19. Posle podne i uveče očekuje se postepeni prestanak padavina, prvo na severozapadu. Kako najavljuje RHMZ, i početkom sledeće sedmice biće hladno, dok će tokom dana biti sunčano i postepeno toplije. Sudeći prema prognozama sajta "Vreme i radar" kiša će u Srbiji padati tokom celog dana. Najintenzivnije padavine biće u toku