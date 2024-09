Zbog radova na dve deonice sutra se preusmerava saobraćaj

Preduzeće „Putevi Srbije“ najavilo je radove na deonicama puta Kuzmin- Ruma i Beograd-Obrenovac od sutra do 5. oktobra i upozorilo vozače na preusmeravanje saobraćaja.

Od 29. septembra do 1. oktobra tokom dana putari će obeležavati središnje i leve ivične linije na putu između Kuzmina i Rume, u oba smera,u zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka u dužini do pet kilometara, a vozila će se preusmeravati u voznu saobraćajnu traku, uz odgovarajuću signalizaciju. Na deonici Umka – Duboko državnog puta Beograd – Obrenovac od 30. septembra do 5. oktobra, od 7 do 17 časova, predviđena je popravka oštećenog