U Srbiji danas oblačno, hladno i vetrovito: Mestimično kiša, temperatura do 19 stepeni

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti oblačno, hladno i vetrovito, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz umeren i jak severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije dostizati udare olujne jačine.

Posle podne sa severozapada postepeni prestanak padavina, a uveče i tokom noći u većem delu zemlje i razvedravanje. Temperatura u toku dana u većini mesta od 12 do 16, na istoku ponegde i do 19 stepeni Celzijusa. U Beogradu oblačno, hladno i vetrovito, povremeno s kišom uz umeren i jak severozapadni vetar. Kasnije posle podne prestanak padavina, a uveče i tokom noći postepeno razvedravanje. Temperatura u toku dana bez većeg kolebanja, od 12 do 14 stepeni, uveče u