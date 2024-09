Preventivni stomatološki pregledi danas širom Srbije! Prošetajte se do doma zdravlja da besplatno obavite što inače papreno košta

BEOGRAD - Po prvi put od kako su uveden i preventivni pregledi vikendom, građani Srbije će danas bez zakazivanja i bez zdravstvenog osiguranja moći da odu na pregled kod stomatologa, saopšteno je iz ministarstva zdravlja.Ministarstvo je saopštilo da pravo na preventivne preglede kod stomatologa imaju trudnice i porodilje, deca i mladi do 18 godina, studenti do 26 godina, kao i stariji od 65 godina. Od 8 do 17 sati biće otvorene stomatološke službe svih domova