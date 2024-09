Đilas: Na sednici će se videti da li je vlast za iskopavanje litijuma

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je da će se na sutrašnjoj sednici skupštine videti da li je vlast za ili protiv iskopavanja litijuma.

On je na TV Nova rekao da je predsednica skupštine Srbije morala da zakaže sednicu o litijumu jer je to po zakonu, a da će kad god da se održi ta sednica biti nezgodna za vlast. „Svi poslanici opozicije su jedinstveno stali iza zahteva za tu sednicu kao i iza zahteva za sednicu o Kosovu i Metohiji im i to je dobro jer parlament treba da bude mesto da se o tome raspravlja“, rekao je Đilas u Utisku nedelje. On je dodao da se u tekstu traži zabrana eksploatacije bora