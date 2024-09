Besplatni stomatološki pregledi u zdravstvenim ustanovama

Danas se nastavlja akcija besplatnih preventivnih stomatoloških pregleda u zdravstvenim ustanovama širom Srbije.

Od 8 do 17 časova, u zdravstvenim ustanovama će se obavljati besplatni stomatoloških pregledi, i to za trudnice, porodilje, starije od 65 godina i decu, odnosno mlade do 18 godina, odnosno za studente do 26 godina, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja. Navedenim kategorijama građana biće obavljen stomatoloških pregled, a po potrebi i intervencije. Lista zdravstvenih ustanova u kojima se obavljaju pregledi istaknuta je na sajtu Ministarstva zdravlja.