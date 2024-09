Vučević: Prve klase regruta na jesen 2025. godine, još se ne zna koliko će trajati civilno služenje

Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da se na jesen 2025. godine mogu očekivati prve klase Vojske Srbije iz regrutnog sastava, a kada se podignu svi kapaciteti do maksimuma, Vojska Srbije planira da 20.000 regruta služi godišnje vojni rok.

"Uslovi služenja vojnog roka će biti drugačiji, to neće biti povratak u 80-te i 90-te, to je nemoguće i nepotrebno. Služenje vojnog roka biće društveno prihvatljivo", rekao je Vučević gostujući na TV Prva. Ponovio je da je predviđeno trajanje vojnog roka 75 dana i da je ideja da septembra 2025. godine Vojska Srbije bude spremna za prijem prvih generacija regruta. Premijer je rekao da ostaje da se definiše trajanje vojnog roka za one koji se opredele za