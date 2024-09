Čeka nas vremenski preokret: Nakon hladnog jutra, temperatura raste, meteoropate posebno na udaru

U Srbiji danas pretežno sunčano, ali sveže. Olujni vetar duvaće na istoku zemlje. Narednih dana nas čekaju hladna jutra, ali će dnevna temperatura biti u postepenom porastu.

Posle kišovitog i hladnog dana, nebo iznad Srbije se razvedrilo. Pretežno sunčano je na severu, a u ostalim krajevima umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, na istoku povremeno sa olujnim udarima, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od pet do 12 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 19 stepeni.U Beogradu sunčano, ali vetrovito i sveže vreme s temperaturom do 17 stepeni. I u utorak posle hladnog jutro, biće sunčano i