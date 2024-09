Austrija skrenula udesno: Pobeda FPO, ali bez šanse za formiranje vlade?

Desničarska Slobodarska stranka Austrije (FPÖ) pobednik je jučerašnjih parlamentaranih izbora u Austriji, ali bez izgleda da će od šefa države Aleksandera Van der Belena dobiti mandat jer je on jasno poručio da se ne mogu pogaziti principi liberalne demokratije, mada ni ostale partije nisu sklone koaliciji sa FPÖ koja baštini nacističku ideologiju.

'Pri sastavljanju vlade moraju se poštovati temelji liberalne demokratije, a to su: vladavina prava, nezavisno sudstvo, ljudska prava i prava manjina, nezavisni mediji i članstvo u Evropskoj uniji', poručio je predsednik Austrije. Van der Belen, koji daje mandat za sastavljanje vlade, rekao je da će se narednih dana 'pokazati ko će s kim i šta ko želi za Austriju'. On je i pre izbora jasno stavio do znanja kako je malo verovatno da će mandat za sastav vlade