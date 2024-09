Iranski predsednik: Iran će se snažno suprotstaviti surovosti i zločinu

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je danas da će se njegova zemlja snažno suprotstaviti "surovosti i zločinu arogantnih sila koje ubijaju generale i borce otpora".

On je u intervjuu za tv Al-Manar dodao da je siguran da svi muslimani kao i slobodan svet neće ostati nemi pred pritisicma i ugnjetavanjem. Pezeškijan je u prostorijama pokreta Hezbolah u Teheranu odao počast njegovom ubijenom vođi Sajedu Hasanu Nasralahu i ostalim zvaničnicima tog pokreta. "Sramota i kletva treba da stignu sve one koji lažno tvrde da podržavaju ljudska prava, slobodu i demokratiju", rekao je on, prenela je agencija Irna. Iranski zvaničnik je naveo