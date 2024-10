Brnabić: Predlog zakona o litijumu koji su predali poslanici opozicije neustavan i štetan po Srbiju

Beta pre 47 minuta

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je danas da je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima koji je predalo 86 opozicionih poslanika, "neustavan i štetan po Srbiju".

Ona je gostujući na televiziji Pink kazala da bi usvajanje takvog predloga zakona bilo "devastirajuće" i da bi loše uticalo na privredu."Zabrana geoloških istraživanja znači zaustavljanje svih projekata u Srbiji, vi danas ne možete put da izgradite bez geoloških istraživanjima. To bi značilo potpuno odsustvo bilo kakve izvesnosti za domaće i strane investitore", rekla je Brnabić.

Po njenim rečima, taj predlog zakona je neozbiljan i urušava ugled Narodne skupštine.

"Mi moramo da razgovaramo o tom predlogu zakona da bi građani shvatili do koje mere je to štetno, besmisleno i sramotno da u bilo kom sazivu skupštine postoji 86 poslanika koji su to potpisali", izjavila je predsednica skupštine.

Brnabić je sazvala prvu sednicu redovnog zasedanja za ponedeljak, 7. oktobar i predložila da na dnevnom redu bude predlog zakona o zabrani iskopavanja litijuma i bora, koji je predložila opozicija.

(Beta, 01.10.2024)