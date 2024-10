Prosvetni sindikati nisu postigli dogovor sa premijerom, sutra protest

Beta pre 2 sata

Predstavnici prosvetnih sindikata saopštili su danas da će otići na sastanak kod premijera Srbije Miloša Vučevića i da neće odustati od zahteva za poboljšanje materijalnog položaja svih u sistemu obrazovanja.

Oni su ispred zgrade Vlade kazali novinarima da je "obavezujućim protokolom", koji su nastavnici i Vlada Srbije potpisali pre skoro godinu dana, bilo utvrđeno da će plate zaposlenih u prosveti biti izjednačene s republičkom prosečnom zaradom, ali izjave nadležnih ukazuju da to neće biti ispunjeno.

Kazali su da od Vlade "ne očekuju ništa" te da o bilo kojoj eventualnoj ponudi ne mogu da se izjašnjavaju jer su prihvatili protokol potpisan s tadašnjom premijerkom Anom Brnabić i ministarkom prosvete Slavicom Đukić Dejanović.

Najavili su da će sutra u 12.00 početi protest ispred Doma Narodne skupštine odakle će otići do Vlade, a da će istovremeno u školama širom Srbije biti štrajk.

Predstavnik Sindikata radniku u prosveti Srbije Danilo Gligorić rekao je da Vlada Srbije treba da prestane da "obmanjuje prosvetare i da daje obećanja, a ništa ne ispunjava".

On je naveo da će sutrašnji protest u Beogradu biti organizovan uz podršku roditelja i učenika i naveo da je izjednačavanje plata prosvetara sa republičkom prosečnom zaradom pitanje statusa i autoriteta.

"Ako nemaš status, onda nemaš ni autoritet", rekao je on.

Predsednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić odbacila je stavove vlasti u vezi nejednakog povećanja zarada za zaposlene u obrazovanju.

Predsednik Sindika "Nezavisnost" Srđan Slović je kazao da su sindikati jedinstveni, da nastupaju zajedno i da sutra u Beogradu očekuje jedan od najvećih prosvetnih protesta.

Okupljeni ispred Vlade nosili su transparente "Čovek se veže za reč" zbog neispunjenih obećanja o povećanju plata, "Rušenje prosvete - Srbija bez budućnosti" i sindikalne zastave. Prosvetni sindikati nisu postigli dogovor sa premijerom Srbije, sutra protest Predstavnici reprezentativnih prosvetnih sindikata danas na stastanku sa premijerom Srbije Milošem Vučevićem nisu postigli dogovor o poboljšanju materijalnog položaja i potvrdili su da će u sredu, 2. oktobra protestovati u Beogradu i organizovati štrajk u školama širom Srbije. Predstavnik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Dobrivoje Marjanović je posle sastanka kazao novinarima da im je u Vladi rečeno da nema dovoljno novca kako bi bio ispunjen od pre skoro godinu dana potpisani protokol o izjednačavanju plata u obrazovanju sa republičkim prosekom zarada. On je ispred zgrade Vlade Srbije kazao i da će zato sutra biti organizovan protest ispred Skupštine Srbije, sa protestnom šetnjom do zgrade Vlade, dok će u obrazovnim ustanovama širom Srbije doći do štrajka.

(Beta, 01.10.2024)