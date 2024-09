Plaše se jednog čoveka: Vučić isprozivao opoziciju: Nek odluče da li hoće da dođem u Skupštinu ili ne

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras predstavnicima opozicije da odluče da li žele, ili ne žele, da on dođe u Narodnu skupštinu da prisustuvuje sednici posvećenoj iskopavanju litijuma, ocenivši pritom da se predstavnici opozicije "plaše jednog čoveka, da se plaše reči, mozga i glave jednog čoveka".

"Sve bi oni na svetu dali, samo da tog jednog mogu da pobede i da sruše. A muči ih to što se taj jedan ne plaši svih njih zajedno. Muči ih to što taj jedan zna šta bi oni od Srbije napravili i koliko bi je u prošlost vratili", rekao je Vučić nakon svečanosti povodom završetka radova na hotelu The St. Regis Belgrade u Kuli Beograd, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše izjavu narodnog poslanika Demokratske stranke Srđana Milivojevića da Vučić uvek