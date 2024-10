Vučević: Najmanje dve godine do otvaranja rudnika Rio Tinta u Srbiji, treba da čujemo struku

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da ima najmanje dve godine do eventualnog otvaranja rudnika Rio Tinta u Srbiji i naglasio da je potrebno čuti struku da bi kao država i društvo doneli konačnu odluku o tom projektu.

- Niko ne može i da hoće, i da postoji konsenzus u društvu i da svi u državi podržavaju taj projekat, da reši to u periodu koji je kraći od dve godine - rekao je Vučević novinarima na obeležavanju godišnjice javnog preduzeća ''Srbijašume''. Na konstataciju novinara da je vlada Ane Brnabić stavila tačku na Rio Tinto i da je potom vlada ponovo ''vratila u život'', i pitanje da li to znači da je država odgovorna za očigledne tenzije u društvu, on je rekao da postoji