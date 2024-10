Broj stradalih u uraganu Helena povećan na preko 130, milioni bez struje

VAŠINGTON - Broj žrtava oluje Helena u šest američkih saveznih država porastao je na preko 130, a milioni ljudi su ostali bez struje i nemaju pristup internetu.

Spasilačke ekipe u zapadnim delovima Severne Karoline pokušavaju da dođu do ljudi čija se sudbina još ne zna, tri dana pošto je uragan Helena razorio jugoistok Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Glas Amerike. Broj žrtava konstantno raste pošto su radnici hitne pomoći stigli do oblasti koje su bile izolovane zbog urušenih puteva i velikih poplava. Savetnica Bele kuće za unutrašnju bezbednost Liz Šervud Rendal navela je da do ponedeljka popodne nije pronađeno čak