Milan Kalinić se sporazumno razvodi od sandre: Evo kome ostaje nekretnina na Voždovcu, a kome automobili

Voditelj i glumac Milan Kalinić i njegova žena Sandra rešili su da stave tačku na svoj brak početkom godine, i to posle 18 godina zajedničkog života, kad su shvatili da je za njih i njihovu decu najbolje da svako krene svojim putem.

Oni su se navodno vrlo brzo dogovorili da se sporazumno razvedu i podele bračnu imovinu, kako bi sve prošlo što brže i bezbolnije, i to prvenstveno zbog dobrobiti njihovo dvoje dece. Milan je odmah prihvatio da stan u kome su godinama zajedno živeli na Voždovcu pripadne Sandri i njihovoj deci, i oni će tu nastaviti da žive. On se preselio kod svoje majke u centar grada i tamo već izvesno vreme živi. On će u svom vlasništvu zadržati i džip i skuter, koji svakodnevno