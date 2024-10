Mesari srpske istoriografije

Kako je moguće da se 2024. o četnicima govori kao o herojima, o antifašistima, o patriotama. Kako je moguće da mlade generacije rastu u ubeđenju da su oni pozitivan primer i uzor za Srbiju i srpski narod. Kako je moguće da gradonačelnik Beograda može danas da predloži izgradnju spomenika Draži Mihailoviću u centru Beograda

Dragoljub Draža Mihailović je bio ratni zločinac. Dragoljub Draža Mihailović bio je saradnik okupatora. Dragoljub Draža Mihailović bio je izdajnik. To su istorijske činjenice dokazane stotinama dokumenata, stotinama svedočenja i stotinama objavljenih naučnih radova u Srbiji i inostranstvu. To je istorijska istina koja ne sme da se dovede u pitanje. Sve to isto važi za Jugoslovensku vojsku u otadžbini, ravnogorce ili četnike, nazovimo ih kako kod želimo. Stotine i