Osam izraelskih vojnika poginulo u borbama na jugu Libana; Hezbolah: Tek smo u prvoj rundi protiv IDF-a

Izraelska vojska saopštila je da je u borbama na jugu Libana poginulo osam vojnika i najavljuje raspoređivanje još snaga, dok Hezbolah kaže da su tek u prvoj rundi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija proglašen je personom non grata u Izraelu. Zvaničnici širom sveta osuđuju iranski napad balističkim raketama na Izrael uz poziv na uzdržanost na Bliskom istoku.

SAD organizovale let iz Bejruta za Amerikance koji žele da napuste Liban SAD organizovale su let iz Bejruta za Istanbul kako bi omogućile Amerikancima da napuste Liban usred eskalacije sukoba između Izraela i Hezbolaha, rekao je portparol Stejt departmenta Metju Miler. On je dodao da se oko 7.000 američkih državljana u Libanu registrovalo kako bi dobilo informacije o napuštanju zemlje, iako svi ne traže pomoć da odu. "Današnji let imao je kapacitet od oko 300 mesta