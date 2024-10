Vremenska prognoza 3. oktobar 2024.

Već sutra na severu prava jesen, na jugu zemlje ostaje letnje vreme. Naoblačenje u delu noći kišu će doneti severu i zapadu. Sutra padavine uglavnom Vojvodini. Sporo se oblačnost premešta i do juga i i istoka Srbije stići će tek u petak popodne. Do severa zemlje stiže osetno hladniji vazduh iz srednje Evrope. Ujutru od 6 do 15 stepeni, a najviša od 13 na severu do 27 na jugoistoku Srbije. U Beogradu slaba kiša pred jutro, zatim suvo, a više padavina očekuje se posle podne, uveče i noću. Najviša temperatura

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 03.10.2024. Četvrtak: U većem delu umereno do potpuno oblačno, na severozapadu Srbije hladnije, a samo će na jugu i jugoistoku zemlje i dalje biti dužih sunčanih intervala uz letnje dnevne temperature. U toku dana padavine će biti najčešće u Vojvodini, dok će u ostalim krajevima pojava slabe kiše biti lokalna i kratkotrajna. U toku noći očekuje se širenje padavinske zone na celu