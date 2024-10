U Srbiji danas pretežno sunčano, temperature do 25 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, na severu i zapadu Srbije uz malu ili umerenu oblačnost, dok će duvati slab i umeren južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno i jak, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Temperature će se kretati od dva do 25 stepeni, dok se tokom noći na severu i zapadu zemlje predviđa dalje povećanje oblačnosti, mestimično sa kišom uz skretanje vetra na slab do umeren severozapadni. U Novom Sadu će nakon hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, uz malu i umerenu oblačnost i rasponom temperatura od pet do 23 stepena. Tokom noći očekuje se dalje povećanje oblačnosti, pred jutro sa kišom.