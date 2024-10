Na Paliću 13, a u Dimitrovgradu 27 stepeni: Hladni front podelio Srbiju na dva dela: Na severu prava jesen, na jugu letnje vreme

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je u 14 sati presek temperatura u našoj zemlji, a nemoguće je da ne zapadne za oko da je razlika između temperatura drastična, jer su u jednom delu zemlje izmerene su letnje, a u drugom prave jesenje temperature!

Iako je leto zvanično završeno, danas u dva sata to nije bio slučaj u Dimitrovgradu na jugu Srbije gde je izmereno letnjih 27 stepeni, objavio je RHMZ. Nasuprot tome, na krajnjem severu, na Paliću izmereno je jesenjih 13 stepeni. Kako je u vremenskoj prognozi najavio RHMZ, do kraja dana u većem delu Srbije biće umereno do potpuno oblačno, a kiša će se proširiti na sve delove zelje - Na severozapadu zemlјe hladnije, a samo će na jugu i jugoistoku zemlјe i dalјe biti