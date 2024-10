U Srbiji sve više žena postaju mame posle 50. Godine: Broj starijih porodilja dupliran, a najčešće abortiraju žene koje nemaju decu

Prošle, 2023. godine, u Srbiji je zabeleženo 58.277 porođaja sa ukupno 59.439 rođene dece, a među njima su 55 beba rodile mame starije od 50 godina, podaci su najnovijeg Zdravstveno-statističkog godišnjaka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Prošle godine, najviše su rađale žene od 30 do 39 godina, zatim majke od 20 do 29, pa od 40 do 44 godine. Prvih porođaja bilo je 52,8 odsto, drugih 30,3, trećih - 12 odsto, dok su porođaji višeg reda činili 4,8 odsto. Jedan od značajnih pomaka u oblasti reproduktivnog zdravlja postignut je u domenu biološki potpomognute trudnoće. Od 2022. godine, uvedena su nova proširenja koja su značajno poboljšala dostupnost i uslove za ovakve postupke. - Starosna granica za