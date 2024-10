Sneg u Beograd stiže brže nego što mislite: Miholjdan će biti najtopliji dan u oktobru, ali će ovo miholjsko leto biti totalno drugačije: Evo šta se dešava u atmosferi

Nestabilno, oblačno vreme sa padavinama potrajaće do kraja ove nedelje, a od ponedeljka 7. oktobra uslediće stabilizacija, a sa njom i ulazak u najtopliji period ove jeseni – Miholjsko leto. A prema najavi meteorologa Ivana Ristića, baš na Miholjdan, u subotu 12. oktobra, biće i najtopliji dan u oktobru prema sadašnjem prognostičkom materijalu. U Mačvi dnevne maksimalne temperature vazduha biće oko 27 stepeni Celzijusa tog dana!

- Sledeća nedelja će, prema trenutnoj vremenskoj prognozi, biti topla, temperature će biti između 25 i 30 stepeni Celzijusa. Najtopliji dan očekujem da bude subota 12. oktobar. Nakon toga će da usledi postepeni pad temperature, odnosno, vraćamo se na normalu. To znači na prosečne vrednosti, na 15 do 20 stepeni s tim što može ponovo da dođe do jačeg prodora hladnog vazduha, što mi trenutno pokazuje Pacifik. To još uvek ne pokazuju modeli, tako da ćemo videti – kaže