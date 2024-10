Vučić sutra na otvaranju obilaznice oko Gornjeg Milanovca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće u petak, 4. oktobra, otvaranju obilaznice oko Gornjeg Milanovca, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije.

Otvaranje će poćeti u 11 časova. Projekat obilaznice obuhvatao je izgradnju nove saobraćajnice od Gornjeg Milanovca do Klatičeva u dužini od 4,78 kilometara i rekonstrukciju postojećeg državnog puta od Klatičeva do Takova u dužini od 4,70 kilometara, a vrednost radova je 30,5 miliona evra. Izgradnjom obilaznice oko Gornjeg Milanovca tranzitni saobraćaj će u potpunosti bio razdvojen od lokalnog koji prolazi kroz to mesto, biće izmešten iz gradskog jezgra i direktno