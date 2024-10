Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika organizuje preventivne preglede i vakcinaciju

U nedelju 6. oktobra, u organizaciji Ministarstva zdravlja, u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“, ambulanti „Dispanzer MIN“ ul.

Šumadijska br. 1 biće obavljeni preventivni preglede od 8 do 17 časova. Pacijenti će moći da obave laboratorijske analize, i to: šećer u krvi, HgA1c (tromesečna regulacija šećera), a pacijenti koji do sada na prethodnim preventivnim pregledi nisu uradili tumor markere, moći će da ih urade sada, i to: CEA, Sa 19-9, AFP, a za muškarce i PSA. Takođe, biće organizovani i pregledi od strane interniste sa uzimanjem anamneze i merenjem krvnog pritiska, propisano sadržajem