Aleksić odgovara Vučiću i Brnabić: Tema mog obraćanja je bila Gvineja, a ne Papua Nova Gvineja – to nisu iste države

Poslanik Miroslav Aleksić odgovorio je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i tom prilikom naveo da je tema njegovog obraćanja bilo nameštanje izbora u Gvineji, a ne Papua Novoj Gvineji. „Inače, predsednik koji me nazvao idiotom, za početak treba da zna da se ne radi o Papua Novoj Gvineji, već o Gvineji… To nisu iste države“, naveo je Aleksić na društvenoj mreži Iks. „U ovoj prvoj koju pominje, došlo je do građanskog rata zbog Rio Tinta u kome je stradalo 20.000