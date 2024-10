Trudnica među stradalima u Jablanici: Objavljena imena 11 žrtava poplave, situacija na terenu je bila kataklizmična

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštio je večeras da su pronađene još dve žrtve katastrofalnih poplava, čime je broj stradalih na tom području uvećan na 15.

Ukupan broj stradalih time je uvećan na 18, jer je i na području Fojnice stradalo troje ljudi. U Jablanici je danas do 15 sati stradalo ukupno 12 osoba koje se vode kao žrtve stravičnih poplava i klizišta koji su pogodili ovo područje. To su zvanično potvrdili i vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i Krizni štab. Među stradalim je i 29-godišnja trudnica, a "Dnevni Avaz" je objavio imena 11 identifikovanih žrtava. Jedno telo u mrtvačnici u Jablanici do sada nije