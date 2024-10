Vremenska prognoza 6. oktobar 2024.

Još sutra sveže pod uticajem vazduha iz srednje Evrope. Ujutru od 9 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 21. U Beogradu slaba kiša moguća je do popodneva, a zatim počinje razvedravanje. Temperautra do 16 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 06.10.2024. Nedelja: Umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim u centralnim i južnim krajevima. Kasnije posle podne i uveče iznad većeg dela prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 13, a najviša dnevna od 15 do 21 stepen. Upozorenje: Lokalna