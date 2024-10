A onda je osvanulo doba Velike Dosade

Kako se postaje partibrejker

Sve tekstove Steva Grabovca pročitajte ovde. *** JA, AUTSAJDER (jedan mali roman) (8) Da nastavim tamo gdje sam stao. Nekog tamo ljeta s početka dvehiljaditih moj dobar drug otišao je na muzički festival Exit u Novi Sad. I narednih godinu dana pričao je o svojim putešestvijima, od lakih droga i lakih žena do teških pijanstava. U to vrijeme, počela je u našoj firmi jedna od onih kriza koje će poslije dovesti do potpune propasti. Što će reći; jedva da sam imao love