Srpski napadač ne prestaje da rešeta: Strašan gol u pobedi nad Bukarijem!(video)

U duelu dva bivša igrača Crvene zvezde, slavio mlađi! Los Anđeles Galaksi je tokom noći pobedio ekipu Ostina (2:1) a meč je obeležio sjajni srpski napadač Dejan Joveljić koji je postigao svoj 15. gol u sezoni.

Ovaj gol učvrstio je Galaksi na vrhu tabele Zapadne konferencije MLS lige. Domaćin je poveo golom Gabrijela Peka u 31. minutu i sa tim rezultatom se otišlo na odmor. Nakon pauze fudbaleri Ostina stižu do izjednačenja Iako preko Sebastiana Driusija, kome je asistirao bivši igrač Crvene zvezde, Osman Bukari. Joveljic making it look too easy. 😮‍💨 pic.twitter.com/gYmuepM5HG — Major League Soccer (@MLS) October 6, 2024 Konačnih 2:1 za tim iz grada anđela postiže