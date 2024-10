Hvangov prvenac za Fejenord: Majstorija bivšeg fudbalera Zvezde (video)

FUDBALERI Fejenorda pobedili su ove nedelje u Roterdamu ekipu Tventea rezultatom 2:1 u meču osmog kola holandske Eredivizije

FOTO: Profimedia Golove za domaći tim postigli su Ajase Ujeda u 28. i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde In-Bom Hvang u 43. minutu. Jedini strelac za Tvente je bio Sem Steijn u 79. minutu. Reprezentativcu Južne Koreje je ovo bio prvi gol za Fejenord. On je došao do odbijene lopte, namestio ju je na levu nogu i potom je odličnim udarcem zatresao mrežu rivala. 🚨 | 𝐇𝐖𝐀𝐍𝐆 𝐈𝐍-𝐁𝐄𝐎𝐌 𝐒𝐂𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐄𝐁𝐔𝐓 𝐆𝐎𝐀𝐋 𝐅𝐎𝐑 𝐅𝐄𝐘𝐄𝐍𝐎𝐎𝐑𝐃! 🔥 Hwang, one game into becoming named “King of the Month”