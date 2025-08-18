Milojević pored kažnjenih, ne računa na još dvojicu

„Pafosu sav respekt, ali ništa više od toga“

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević uoči prve utakmice plej-ofa za Ligu šampiona protiv Pafosa govorio je na konferenciji za medije. - Očekuje nas izuzetno teška utakmica protiv rivala koji je jako dobar, što je i pokazao time što je izbacio Makabi i Dinamo Kijev. Zvezda dočekuje kiparskog šampiona sutra od 21 sat na stadionu Rajko Mitić. - U plej-ofu ne možete ni da imate ekipe koje nisu dobre. Imaće sav respekt od nas, ali ništa više od toga.