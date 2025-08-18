Milojević pored kažnjenih, ne računa na još dvojicu
Sportski žurnal pre 59 minuta
„Pafosu sav respekt, ali ništa više od toga“
Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević uoči prve utakmice plej-ofa za Ligu šampiona protiv Pafosa govorio je na konferenciji za medije. - Očekuje nas izuzetno teška utakmica protiv rivala koji je jako dobar, što je i pokazao time što je izbacio Makabi i Dinamo Kijev. Zvezda dočekuje kiparskog šampiona sutra od 21 sat na stadionu Rajko Mitić. - U plej-ofu ne možete ni da imate ekipe koje nisu dobre. Imaće sav respekt od nas, ali ništa više od toga.