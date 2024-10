Predstavljen novi avion Er Srbije koji nosi boje i oznake EXPO 2027

Na Aerodromu Nikola Tesla danas je predstavljen novi avion kompanije Er Srbija, Erbas A330-200 koji nosi boje i oznake specijalizovane izložbe EKSPO 2027, a prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će novi avion leteti i u Kinu i na Zapad i nositi poruku "Dođite u Beograd, dođite da budemo svi zajedno u centru sveta".

'To je novi, široko trupni A330 avion, koji ima 262 sedišta i koji će nam koristiti za letove kako do Njujorka, Čikaga, ali i do Tidžuana i Gvanžoa u Kini', istakao je Mali. Naveo je da je 'Er Srbija najbrže rastuća avio kompanija u regionu' i da će do kraja godine dobiti još tri nova aviona, tako da će u njenoj floti biti 29 aviona. Mali je podsetio da je 2012. i 2013. godine JAT Ervejs bio preduzeće sa, kako kaže, ogromnim problemima, a da danas,12 godina nakon