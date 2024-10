U BiH se održavaju lokalni izbori, glasanje odloženo u mestima pogođenim poplavama

U Bosni i Hercegovini jutros su počeli lokalni izbori, na kojima građani biraju načelnike i gradonačelnike opština i gradova, odbornike u skupštinama gradova i opština u oba entiteta, kao i odbornike za Skupštinu distrikta Brčko.

Centralna izborna komisija BiH (CIK) juče je donela odluku da se odloži održavanje izbora u pet opština u Federaciji BiH koje su pogođene polavama – Jablanici, Konjicu, Kiseljaku, Kreševu i Fojnici. CIK je saopštio i prve podatke o izlaznosti, prema kojima je do 11.00 časova na birališta izašlo 14,12 posto građana s pravom glasa. Izlaznost birača u Sanskom Mostu 8,3 odsto do 11 časova. U Ćazinu do 11 sati izlaznost birača 10,06 odsto. U Srebrenici do 11 sati