Izrael borbom na više frontova obeležava godišnjicu napada Hamasa

Beta pre 48 minuta

U Izraelu se danas obeležava godina dana od iznenadnog napada palestinskog Hamasa, 7. oktobra 2023, koji je bio najsmrtonosniji u istoriji te zemlje i izazvao rat u Gazi. Rano jutros su iz Gaze ispaljene četiri rakete na Izrael, a vojska je u nedelju upozorila da će Hamas pokušati da raketira i napadne izraelsku teritoriju na prvu godišnjicu tog napada, prenose izraelski mediji. Rat još uvek traje, a prekogranični napad na jevrejski praznik za koji Izrael nije spreman poljuljao je osećaj sigurnosti Izraelaca i njihovu veru u izraelske lidere i vojsku. Dok se rat na jugu u Gazi nastavlja pojačan je sukob sa Hezbolahom na severu, koji je počeo 8. oktobra prošle godine. U isto vreme sukob s Iranom koji podržava palestinski Hamas i libanski Hezbolah preti da uvuče region u mnogo opasniji rat. U ratom razorenoj Gazi, gde je velika većina stanovnika raseljena, nisu planirane zvanične ceremonije, prenosi Asošijeted pres. Izraelci idu na groblja i komemoracije širom zemlje i sećaju se stotina žrtava i desetina talaca koji su još uvek zatočeni u Gazi i vojnika ranjenih ili ubijenih dok su pokušavali da ih spasu. U 6.30 sati, tačno u vreme kada je Hamas pokrenuo napad prošle godine, porodice ubijenih na muzičkom festivalu Nova su se zajedno sa predsednikom Izraela Isakom Hercogom okupili na mestu gde je gotovo 400 ljudi ubijeno i odakle su mnogi drugi odvedeni kao taoci. Minut kasnije četiri projektila su ispaljena iz Gaze ka istim onim izraelskim mestima koja su se našla na udaru žestokog napada prošle godine,saopštila je izraelska vojska.Ceremonija nije narušena.Tri rakete su presretnute i jedna je pala u polje, preneli su izraelski mediji. U isto vreme porodice talaca koji se još uvek drže u Gazi, njih oko sto, od kojih je trećina mrtva, okupile su se kraj rezidencije premijera Izraela Benjamina Netanjahua u Jerusaliamu i stajali u tišini na zvuk dvominutne sirene kao što to čine povodom najtužnijih dana u izraelskom kalendaru, Dana sećanja na Holokaust i Dana sećanja na poginule vojnike i žrtve terorizma. Unapred snimljena zvanična državna ceremonija fokusirana na hrabrost i nadu emitovaće se večeras. Ceremonija je snimljena bez publike u južnom gradu Ofakimu, gde je ubijeno više od 20 Izraelaca, očito u cilju da se izbegnu neredi. Gnev zbog propusta vlade da spreči napad i činjenica da taoci nisu vraćeni podstakla je porodice ubijenih i otetih da se okupe u Tel Avivu. Očekivalo se da tamo dođe desetine hiljada ljudi, ali su uvedena ograničenja na velika okupljanja zbog pretnje raketnim napadima Irana i Hezbolaha. Napad Hamasa u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, većinom civila i oteto i u Gazu odvedeno više od 250 ljudi i dalje baca senku na svakodnevni život Izraelaca. Kraj rata se ne nazire, desetine hiljada ljudi su raseljene i u Izraelu. Vojnici ginu u Gazi i Libanu. Izrael je suočen sa međunarodnim kritikama zbog ratovanja i dva svetska suda istražuju akcije te zemlje. U Gazi je u izraelskoj osvetničkoj ofanzivi poginulo više od 41.000 Palestinaca, raseljena je većina od 2,3 miliona stanovnika i izazvana humanitarna kriza koje je dovela do široko raspostranjene gladi. Mala enklava na obali Sredozemnog mora je razorena do neprepoznatljivosti, a nastojanja za upsostavljanje prekida vatre predvođena SAD su više puta propala.

(Beta, 07.10.2024)