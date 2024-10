Vučević pozdravio ukidanje zabrane uvoza robe iz Srbije preko prelaza Merdare

Beta pre 1 sat

Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je danas da je ukidanjem zabrane uvoza proizvoda iz Srbije na punktu Merdare spuštena napetost i naglasio da je najvažnije da Srbi na Kosovu mogu da imaju uredno snabdevanje hranom, namirnicama i lekovima. Vučević je rekao da bi voleo da se ta odluka Prištine ne odnosi samo na prelaz Merdare, već i na ostale, ali da podržava "sve što je deo relaksiranja života i obezbeđivanja boljih uslova za život građana Srbije". "Sve što doprinosi da Srbi na Kosovu i Metohiji mogu bezbednije i bolje da žive, da imaju urednije snabdevanje , pozdravljam. Uopšte neću da se opterećujem tehničko-administrativnim, pravnim aspektima. Interesuje me suština, da li Srbi i građani Srbije na KiM danas mogu lakše da dobiju namirnice, lekove, robu... sve ono što je mesecima bilo zaustavljeno neodgovornom politikom (premijera Kosova) Aljbina Kurtija", rekao je Vučević novinarima tokom posete Skoplju. Ocenio je da je u pitanju "dobar napor nemačke strane koja je potencirala novu fazu CEFTA sporazuma". "Mi smo uvek spremni za dogovore i ne mislimo da su kompromisi loša strana, posebno ako će to stvoriti bolje uslove za život Srba na KiM", dodao je. Vučević je izrazio očekivanje da će to biti tema 14. oktobra u Berlinu na premijerskom skupu sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom povodom 10 godina Berlinskog procesa.

(Beta, 07.10.2024)