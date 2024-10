ZLF: Krivična prijava za Anu Brnabić ako ne utvrdi gde je Narodna inicijativa o litijumu

Beta pre 10 minuta

Poslanici Zeleno levog fronta (ZLF) u Skupštini Srbije su danas najavili da će podneti krivičnu prijavu protiv predsednice parlamenta Ana Brnabić, ukoliko ne bude otkrila kako je, pre dve godine "ukradena" Narodna inicijativa o zabrani iskopavanja litijuma i gde je sada.

Poslanici ZLF Radomir Lazović i Jelena Jerinić su na konferenciji za novinare podsetili da je ZLF već podneo krivične prijave, iz istog razloga, protiv bivših predsednika parlamenta, Vladimir Orlića i Ivice Dačića. Lazović je kazao da je ZLF hteo da se na aktulenoj sednici, pored zakona o zabrani rudarenja litijuma, nađe i formiranje Komisije za utvrđivanje činjenica i okolnosti za nepostupanje Skupštine Srbije u tri saziva po Narodnoj incijativi u vezi zabrane iskopavanja litijuma. Podsetio je da je grupa ekoloških orgnizacija prikupila u maju 2022. godine više od 38.0000 potpisa građana i da su ih u formi Narodne incijative za zabranu iskopavanja litijuma predali parlamentu, te podsetio da su predstavnici ZLF i ranije govorili da je ta incijativa ukradena. {Video1:} Prema njegovim rečima, ZLF smatra da je neophodno da ne bude dozvoljena takva vrsta urušavanja Skupštine Srbije, odnosno da građani na pisarnici parlamenta nešto predaju i obrate se poslanicima, pa da to "Srpska napredna stranka direktno ukrade". "Nakon prijema te incijative na pisarnici , ona je trebalo da bude upućena u odgovarajući skupštinski Odbor pa u Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samaoupravu kako bi se to pitanje našlo na dnevnom redu parlamenta", kazao je Lazović. Dodao je da je ZLF to pitanje shvatio veoma ozbiljno, te je u prethodnom periodu pribavio "zvanična dokumenta" koja, kako je kazao, " potvrđuju da je "nakon prijema narodne inicijative na pisarnici ona ukradena". Pokazao je dokumenta za koja je naveo da ih je ZLF dobio od Ministarstva za državnu u pravi i lokalnu samoupravu i od predsednica skupštinskog Obora za zakonodavstvo u prethodnom sazivu parlamenta, uz tvrdnju da su to dokazi da je narodna incijativa ukradena na pisarnici. "ZLF neće preko ovog preći... ovo je ozbiljno urušavanje Skupštine Srbije i kakvu poruku time šalju najviši državni funkcioneri - Orlić u jednom periodu a Dačić u drugom", kazao je on. Jerinić je kazala da to što se dogodilo nije pitanje samo jednog projekta već, kako je navela, ustavnog prava građana koje SNS želi da ugrozi. "Ovde se radi o tome da su najviši funkcioneri Skupštine poslali poruku svim drugim lokalnim moćnicima po opštinama i gradovima da na isti način mogu da postupe sa nekom drugom narodnom inicijativom", kazala je ona. Podsetila je da je zato ZLF u martu 2023, podnela krivičnu prijavu zbog nestanka Narodne incijative. "Do danas nemamo apsolutno nikakvu informaciju od stane Tužilaštva da li su i na koji način postupali po krivičnoj prijavi, pa čak ni da li su se obratili policiji za prikupljanje obaveštenja", kazala je ona. Pozvala je Tužilaštvo da "konačno postupi na krivičnoj prijavi" u vezi Narodne incijative i da se oglasi o tome. Lazović je za nedostatk kvoruma na početku današnje sednice za to optužio vlast, te ocenio da se "služi šibicarskim metodama". "Kako opozcija moze da da kvorum za sednicu, to je klasična manipuluacija", rekao je Lazović.

(Beta, 07.10.2024)