(Video) "ako izgubim dete, života mi nema": Jeziva ispovest majke koja se borila da spasi sinčića (4) iz nabujale vode u Jablanici

Amra Jahić prošla je pakao u Jablanici koja je gotovo sravnjena sa zemljom u poplavama koje su u petak zadesile BiH.

Ona je sa suprugom i četvorogodišnjim sinom bila u kući pored džamije kada je voda počela da nadire. Vartrogasac spasilac Edin Drežnjak, svedočio je užasu koji je zadesio Jablanicu. - Dobio sam poziv od Amra koja govori: "Gavro pomozi, Gavro pomozi voda je do tavana" - priča Drežnjak i dodao "da to gde su plivali to više nije voda, to je mulj, puno dasaka, otpada, tu ne može da se pliva..." - Kad se voda napunila skroz do tavana, nazvala sam i rekla: "Mama, mi