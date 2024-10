"Cilj pruge je spajanje luke u Grčkoj sa EU" Arnautović o revolucionarnom poduhvatu Srbije: U isto vreme smo krenuli, ali smo prvi završili

Novoizgrađena deonica pruge Novi Sad - Subotica biće otvorena 24. novembra, što će omogućiti da u od jednog do drugog grada stignemo za svega sat vremena i deset minuta.

Očekuje se da i Mađarska svoj deo pruge završi za dve godine, to bi značilo da još jednu zemlju EU povezujemo ovim projektom, pa će tako putnici od Budimpešte, preko Srbije, moći da dođu do Severne Makedonije, pa i do Grčke. Koliko je realno da ovo sve bude završeno u roku i odakle se sve ovo finansira analizirao je gost vikend specijala "Pulsa Srbije" profesor ekonomije Ivana Arnautovića. - Mi smo železnicu kao nešto revolucionarrno gradili u 19. veku, a sada je