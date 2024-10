Isak Hercog počeo dan minutom ćutanja, bombe nad severnim i centralnim Izraelom

Bukti sukob na Bliskom istoku. Izraleska vojska napala je južna predgrađa Bejruta i izdala upozorenja za evakuaciju 25 oblasti u Libanu. Hezbolah je odgovorio ispaljivanjem raketa na sever Izraela. U izraelskom napadu na džamiju i školu u centralnom delu Pojasa Gaze poginule su 24 osobe, a 93 je povređeno. Teroristički napad u gradu Virsaveji na jugu Izraela, ubijena je jedna osoba, a 10 je povređeno.

Šolc: Nemačka stoji uz Izrael Nemački kancelar Olaf Šolc poručio je danas da Nemačka stoji uz Izrael istakavši da se teroristima Hamasa mora pružiti otpor. On je to rekao na otvaranju Međunarodne konferencije o održivosti koja se održava u Hamburgu i istakao da zvanični Berlin podržava prekid vatre, oslobađanje talaca i pokretanje političkog procesa, čak i ako se čini da je to teže nego ikad. "Rešenje o dve države može biti jedini cilj za bilo koji politički