Monfis: "Alkaras će me zgaziti" VIDEO

Francuski teniser Gael Monfis dao je neobičnu izjavu pred duel sa Karlosom Alkarasom u Šangaju.

Dvojica tenisera sastaju se u sredu u osmini finala Mastersa. Biće to četvrti međusobni duel dvojice tenisera, u kojima Španac vodi 2-1, ali je Francuz dobio poslednji, sredinom avgusta u Sinsinatiju. "Ne, verujem da će me pobediti. On će me zgaziti sto odsto, znate. Mislim da sam samo imao sreće (u Sinsinatiju, prim. aut), kao što sam i rekao. Prošli put sam imao mnogo sreće, to nije bio njegov dobar meč, a bio je jedan od dobrih za mene. Njegov nivo je