Hladno, sunce, kiša: RHMZ najavio velike oscilacije, ali i dan kad nas očekuju letnje temperature

Ovo jutro je hladno, po kotlinama i dolinama reka, uglavnom na zapadu i jugu Srbije, mestimično magla.

U toku dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i osetno toplije, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavod (RHMZ). Prema istim podacima, duvaće slab i umeren južni vetar, koji će do večeri pojačati prvo na jugu Banata i u donjem Podunavlju, a potom i u planinskim predelima jugozapadne Srbije. „Najniža temperatura od tri do 13 stepeni Celziujusa, a najviša od 22 do 27. U drugom delu noći u zapadnoj polovini Srbije naoblačenje s kišom i lokalnim