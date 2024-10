Vučić oštro odgovorio Plenkoviću na tvrdnje o agresiji na Hrvatsku

DUBROVNIK – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je na samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa u Dubrovniku oštro odgovorio hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću na tvrdnje o agresiji na Hrvatsku i istakao da su događaji iz devedesetih godina prošlog veka upravo suprotni onome što je Plenković govorio protiv Srbije.

Vučić je rekao tokom plenarne sednice da se ne slaže ni sa čim što Hrvatska tvrdi navodeći da je Plenković govorio protiv Srbije iako je tema na samitu trebalo da bude Ukrajina. Vučić je ukazao na činjenicu da su lažovi za stolom i da su to svi oni koji govore o teritorijalnom integritetu kad im se to dopada, a zaborave na teritorijalni integritet kad im je to u interesu. "Srbija, za razliku od njih, poštuje Povelju UN i ima i baštini stvarne principe i vrednosti