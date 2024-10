Furiozan početak Sinera presudio Medvedevu, Italijan u polufinalu Šangaja!

Prvi teniser sveta, Italijan Janik Siner plasirao se u polufinale mastersa u Šangaju pošto je danas pobedio Rusa Danila Medvedeva (6:1, 6:4) posle sat i 23 minuta igre.

Siner je neočekivano lako došao do prvog seta, napravivši dva brejka. Već u drugom gemu je iskoristio prvu brejk priliku, a u šestom gemu drugu, dok protivniku nije dozvolio da zapreti prilikom gemova na sopstveni servis. U drugom setu je Medvedev zaigrao mnogo bolje, ali mu je Siner oduzeo servis u petom gemu i kasnije bez većih problema došao do trijumfa, iskoristivši drugu meč loptu. To je sedmi put u poslednjih osam međusobnih duela da Siner pobeđuje Medvedeva,