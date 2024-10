Šta je laž, šta je istina

Prvi put je Gran pri festivala „Mira Trailović“ odnela predstava predavanje this is my truth, tell me yours sjajne Jasmine Žmak, a ostaće zabeležena i činjenica da su sve Bitefove nagrade dobile predstave žena autora

Nakon odličnog početka, i druga polovina Bitefa nam je donela samo kvalitetne predstave, a neke od njih će se dugo pamtiti. Ali, ono što je važno napomenuti, van tog ostvarenog visokog kvaliteta, jeste činjenica da je Bitef ponovo angažovan festival, da selekcija postavlja važna i za ovu sredinu goruća pitanja – od položaja žena, političkih manipulacija pa do ekološke borbe. A to je, u trenutku kada cenzura i autocenzura vladaju u gotovo svim institucijama i svemu