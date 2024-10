Novak Đoković je neverovatan: Nestvarno - Srbin drži čudesan rekord

NOVAK Đoković plasirao se u polufinale Šangaja, a jedan neverovatan podatak pokazuje koliko srpski as voli da igra u Kini.

FOTO: Tanjug/AP Nole je u četvrtfinalu pobedio Jakuba Menšika sa 6:7(4), 6:1, 6:4 i produžio je nestvara niz trijumfa. Naime, računajući i Olimpijske igre u Pekingu 2008. godine, trenutno četvrti teniser sveta neporažen je u ovoj azijskoj zemlji protiv protivnika koji se nalaze van 20 na ATP listi. Njegov rekord sad iznosi 42-0. 42 - Including the Beijing Olympics, Novak Djokovic remains undefeated in China against opponents ranked outside the ATP's top 20, moving