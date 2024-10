Siner jedinstven na Apeninima, ali je još daleko od Novaka

Janik Siner je plasmanom u finale Mastersa u Šangaju obezbedio čelnu poziciju na kraju sezone.

On će tako jednu sezonu po prvi put završioti kao zvanično prvi teniser sveta. Janik je tako postao prvi Italijan kom je tako nešto pošlo za rukom. Siner je dominirao ove sezone, osvojio šest titula, od toga dva grend slema i imaće šansu u nedelju da dođe i do trećeg masters trofeja u 2024. Italijan je tek zakoračio u "carstvo brojeva jedan" na kraju sezone. Rekorder je i dalje Novak Đoković kom je to uspelo čak osam puta. Iza njega je Pit Sampras koji je prvi na