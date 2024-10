Zvezda razbila Igokeu - slede Fener i Barsa

Košarkaši Zvezde imali su samo jači trening protiv Igokee koju su porazili rezultatom 91:68 u meču 4. kola ABA lige pred praznjikavom Arenom.

Crveno-beli posle četiri runde imaju ujednačen odnos pobeda i poraza, kao i njihov današnji rival, koji je poklekao danas već posle petnaestak minuta igre. Zvezda je do poluvremena akumulirala prednost od 20 poena i do kraja sa mnogo kontrole i rutine išla do pobede. U igri mačke i miša najjači utisak kod pobednika ostavili su Ajzea Kenan sa 14 poena i Majk Daum sa 18, ujedno je potonji Amerikanac bio i najbolji akter meča, ne samo zbog poenetrskog učinka. Ponovo