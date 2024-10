Novak Đoković: Nije loše za jednog matorca

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale mastersa u Šangaju i u nedelju će se boriti za svoju 100. titulu u karijeri.

Protivnik će mu biti Italijan Janik Siner, a meč počinje u nedelju od 10.30 časova po srednje-evropskom vremenu. Nakon današnjeg trijumfa protiv Tejlora Frica, oglasio se porukom na društvenim mrežama i raznežio sve pratioce. – Šangaj, imaš moje srce. Nije loše za jednog matorca. Idemo u finale. – napisao je Đoković tom prilikom. Shanghai, you have my heart 🫶🏼. Not too bad for an old guy 😆. Bring on the final 💪 🇨🇳 pic.twitter.com/Bq7SKh13yJ — Novak Djokovic