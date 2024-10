Vodič za negu sobnih biljaka tokom jeseni i zime

Iako su biljke najraskošnije tokom proleća i leta, to ne znači da hladniji dani nisu pogodni za negu i da će one odmah uginuti.

Naprotiv, sada je pravo vreme da svoje biljke zaštitite dodatnom negom koja će vam se višestruko vratiti dolaskom toplijih dana. Uz primenu ovih saveta, one će preživeti i obogatiti vaš životni prostor tokom jeseni i zime. Kada dođu hladni dani, najvažnije je uneti cveće u posudi u kuću. To znači da bi biljke koje su bile na terasi ili u dvorištu trebaleo da prezime u nešto toplijem okruženju. Posebno bi trebalo obratiti pažnju na one poput fikusa, dracene i palme.